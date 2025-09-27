°
27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Período 2025-2027

Nuevas autoridades del Colegio de Escribanos de Jujuy

El consejo directivo está presidido por Ramiro Eduardo Galvez Caballero.

Sabado, 27 de septiembre de 2025 16:14

En el marco de una asamblea general ordinaria, convocada por el Colegio de Escribanos de Jujuy y que tuvo lugar el viernes último en el salón de usos múltiples de la institución, se eligió y proclamó a las nuevas autoridades por el período 2025-2027.

De esta manera, el consejo directivo quedó presidido por Ramiro Eduardo Galvez Caballero; a quien acompañan María Lujan Leuzzi, secretaria; Érica Beatriz Pereyra Fernández, tesorera; María Florencia Tell y María Laura Fernández  Ríos, consejeras primera y segunda respectivamente.

A su vez, y para completar la lista ganadora, que también contó con los respectivos avales, los miembros del Tribunal de Superintendencia que acompañarán al consejo directivo son Ivonne Marcela Adriana Vázquez, Mónica Elida Castillo, Paula Virginia Kristensen, María Soledad Carrillo y Graciela Beatriz Jaljal, titulares; Valeria Pérez Di Santi, María Emilia Macina, Leticia del Valle Abud, Josefina De Aparici y María Valeria Bordallo, suplentes.

