Víctor Lázaro Sotacura, implicado por el triple crimen de Varela, llegó al penal Gorriti

La aprehensión se llevó a cabo durante la noche del viernes en un operativo de seguridad conjunto que destacó por la coordinación entre fuerzas. La Policía de Jujuy desplegó sus unidades de élite, incluyendo el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) y el Cuerpo de Infantería de La Quiaca, junto a otras dependencias de la Unidad Regional V. La acción contó con el apoyo fundamental de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional para asegurar el éxito del procedimiento.

Anoche, ingresó formalmente a la Argentina para quedar a disposición de la justicia. El traslado fue esta tarde a las 15:40, cuando el imputado arribó formalmente a la Penitenciaría de Gorriti.

Se espera que en las próximas horas el detenido sea llevado a la provincia de Buenos Aires, tal como lo requiere la fiscalía del partido bonaerense que interviene en la causa. Allí, quedará a disposición de la justicia para rendir declaración indagatoria por su presunta participación en el grave hecho.

La captura de Lázaro representa un avance significativo en la investigación del triple crimen, por el cual aún se busca a otros sospechosos que se encuentran prófugos.

