27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Primera Nacional

Gimnasia no pudo dar vuelta el resultado

El lobo jujeño no pudo completar la remontada ante San Telmo en el estadio Osvaldo Baletto, donde fue derrotado por 3 a 2. 

Sabado, 27 de septiembre de 2025 13:09

En un encuentro correspondiente a la fecha, Gimnasia de Jujuy enfrentó a San Telmo en el estadio Osvaldo Baletto, donde el equipo local se impuso por 3 goles a 2. 

La primera mitad fue dominada con claridad por el equipo local. Nicolás Morro abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo, y Joaquín Enrico amplió la ventaja a los 28, dejando un marcador adverso de 2-0 para Gimnasia al ir al descanso. La situación se complicó aún más para la visita a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando Sebastián Cocimano anotó el tercero para San Telmo.

Sin embargo, lejos de rendirse, Gimnasia (J) demostró su fortaleza y comenzó una remontada que puso emoción final al partido. A los 20 minutos del segundo tiempo, Diego Fores López logró el descuento, y un minuto después, Alejandro Gabriel Quintana acercó aún más a su equipo con el 2-3.

El equipo jujeño como visitante presionó con intensidad en los minutos finales en busca de un empate que finalmente no llegó. 

