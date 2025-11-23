Zoonosis continúa su recorrido barrial con nuevos puntos de atención

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de prestaciones gratuitas destinadas al cuidado responsable de mascotas. Las actividades se desarrollarán entre el miércoles 26 y el viernes 28, con operativos de castración y jornadas de vacunación antirrábica en distintos barrios de la ciudad.



Miércoles 26 – Castración en barrio 13 de Julio (Malvinas)



Desde las 8 hs, el equipo de Zoonosis realizará castraciones en el barrio 13 de Julio, sector Malvinas.



Jueves 27 – Castración masiva gratuita en Alto Comedero

Se llevará adelante una jornada de castración masiva gratuita en el sector 10 Hectáreas, manzana 2, lote 13, Alto Comedero.



45 turnos desde las 8 hs.



45 turnos desde las 14 hs.



Viernes 28 – Vacunación antirrábica y registro de mascotas

Las brigadas recorrerán diversos puntos de la ciudad para la aplicación de la vacuna antirrábica y el registro de animales:



NIDO Obispo Palentini – Calle 52 (Alto Comedero)

De 9 a 12 hs.



Centro Vecinal – Calle Las Nueces L1 (Barrio Campo Verde)

De 9 a 12 hs.



Plaza Los Tucanes – La Calandria 1100

De 15 a 18 hs.



Esquelita Bs. As. – Pasteur y Dávalos (Barrio Los Perales)

De 15 a 18 hs.



La Municipalidad recordó la importancia de la vacunación anual y de la castración como prácticas fundamentales para la salud pública y el bienestar animal, e invitó a los vecinos a acercarse a los puntos más cercanos a su domicilio.