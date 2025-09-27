Lázaro Víctor Sotacuro es trasladado desde La Quiaca hacia el Penal de Gorriti

Con un importante despliegue de fuerzas federales y provinciales, se realizó este sábado el traslado del detenidoLázaro Víctor Sotacuro desde las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en La Quiaca hacia el Penal de Gorriti, en la capital jujeña.

El procedimiento, supervisado por el MPA, se llevó a cabo con un riguroso operativo de seguridad para garantizar la custodia del imputado. Participaron efectivos de la Policía de Jujuy, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, en un trabajo que demandó una estrecha coordinación interinstitucional.

Según informaron fuentes judiciales, esta medida es un paso intermedio. Una vez en Jujuy, Sotacuro Lázaro aguardará su traslado definitivo a la Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial competente que interviene en su causa.