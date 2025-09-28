Corte de agua en varios barrios de la capital

Agua Potable de Jujuy informó que, debido a una rotura detectada en el acueducto principal de 500 milímetros en el Barrio Asentamiento 6 de Agosto – Huaico, se realizará una reparación de emergencia que exigirá la interrupción programada del servicio de agua potable. El corte comenzará este domingo 28 de septiembre a las 12 y se extenderá hasta la finalización de los trabajos.

La empresa solicitó a los vecinos de las zonas afectadas que tomen las previsiones necesarias y realicen acopio de agua para el período que duren las tareas. Personal especializado de redes, acueductos, logística y electromecánica ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar la avería y restablecer el servicio al 100% lo antes posible.

Barrios afectados por la interrupción total

Según el comunicado oficial, el corte total del servicio impactará en una extensa lista de barrios de la Capital y de Alto Comedero:

Capital: Barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAM, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

Alto Comedero: Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, todas las viviendas de la Túpac (desde la etapa 4° a la 10°), Barrio Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas y 89 Viviendas CEDEM.

Además, la empresa advirtió que los barrios Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito podrían experimentar una baja significativa de presión durante el transcurso de las reparaciones.

Agua Potable de Jujuy agradeció la paciencia y comprensión de la comunidad ante esta intervención necesaria para solucionar una avería de gran magnitud en una infraestructura crítica de suministro.