Tarde de desfiles de carrozas en Palpalá

Palpalá se prepara para vivir una tarde inolvidable este domingo 28 de septiembre, que será el escenario del tradicional desfile de carrozas, en el marco del cierre de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes. La jornada dará comienzo a las 18:30 en la Av. Martijena, punto de encuentro para la comunidad.

Un numeroso grupo de estudiantes se dirigirá hacia la ciudad cívica, ofreciendo un deslumbrante espectáculo que podrá apreciarse en todo su esplendor. El desfile presentará una impresionante variedad de carruajes, carrozas y carrozas técnicas, creadas con ingenio y dedicación por los jóvenes jujeños.

Este evento está dirigido a todos los palpaleños y vecinos de la zona, y representa, como es tradición, la despedida de la que es considerada "la fiesta más linda de la juventud". Es el último y colorido adiós a días llenos de celebración y espíritu estudiantil.

Precaución al circular: Ante la gran afluencia de público esperada, se solicita a los conductores circular con extrema precaución por las rutas RP 1 y RN 66, vías de acceso al evento.