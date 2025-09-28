Tres Pozos volvió y se adjudicó el primer puesto

Después de algunos años volvieron a la avenida de los Estudiantes los chicos del colegio Secundario Nº 50 Santuario de Tres Pozos y como nos tienen acostumbrados y este año no iba a ser la excepción deslumbraron con su carruaje.
Esta majestuosa obra de arte hecha en parte con lana y sal se llevó todos los aplausos durante los desfiles de carrozas.
Conoce que premios recibieron los demás colegios en categoría carruajes:
1º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO Nº 50 - SANTUARIO DE TRES POZOS
2º PREMIO- COLEGIO SANTA TERESITA
3º PREMIO - ESCUELA MUNICIPAL N° 1 “MAESTRA MARINA VILTE”
4º PREMIO - COLEGIO NUEVA SIEMBRA
6º PREMIO - COLEGIO CRISTIANO EVANGÉLICO CHE IL
7º PREMIO - COLEGIO MARTÍN PESCADOR - 525 PUNTOS
8º PREMIO - COLEGIO REMEDIOS DE ESCALADA
9º PREMIO - POLIMODAL N° 2 DE ABRA PAMPA
10º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO N° 1 “CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO”
11º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO N° 43
12º PREMIO - COLEGIO LOS LAPACHOS
13º PREMIO - COLEGIO MODELO PALPALÁ
14º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO N° 2 - "ARMADA ARGENTINA "
14º PREMIO (COMPARTIDO) - BACHILLERATO N° 12 - EL AGUILAR
15º PREMIO - COLEGIO SANTA BÁRBARA
16º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO POLIMODAL N° 3
16º PREMIO (COMPARTIDO) - ESCUELA PROVINCIAL DE ARTE N° 1 “MEDARDO PANTOJA”
17º PREMIO - COLEGIO INFORMÁTICO BLAISE PASCAL
18º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO N° 2 “FRANCISCA T. DE ROCHA SOLÓRZANO”
19º PREMIO - SECUNDARIO N° 33 - REYES
20º PREMIO - ESCUELA AGROTÉCNICA N° 7 “RICARDO HUEDA” - PERICO
21º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO N° 3 “ÉXODO JUJEÑO”
21º PREMIO (COMPARTIDO) - ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO N° 3 “JOSÉ MANUEL ESTRADA”
22º PREMIO - COLEGIO MAYOR JUJUY
23º PREMIO - SECUNDARIO N° 34
24º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO N° 54
25º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO PABLO PIZZURNO
25º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO PARROQUIAL - EL CARMEN
26º PREMIO - BACHILLERATO PROVINCIAL N° 19 - YALA
27º PREMIO - ESCUELA NORMAL “REPÚBLICA DE BOLIVIA” DE HUMAHUACA
28º PREMIO (COMPARTIDO) - ASOCIACIÓN TODOS JUNTOS
28º PREMIO (COMPARTIDO) - NUEVA GENERACIÓN
29º PREMIO -: COLEGIO NUEVO HORIZONTE N° 2 DE MONTERRICO
30º PREMIO - COLEGIO N° 1 “VIRGEN DE PUNTA CORRAL” DE VOLCÁN
31º PREMIO (COMPARTIDO) - SECUNDARIO N° 39 “DR. CÉSAR A. SCARO”
31º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO PRIVADO LOS OLIVOS DE SAN PEDRO
31º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO SECUNDARIO N° 6
32º PREMIO (COMPARTIDO) - SECUNDARIO N° 35 DE LOS ALISOS
32º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO IPSEL
32º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO CANÓNIGO GORRITI
33º PREMIO - SECUNDARIO N° 62 - SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
34º PREMIO - COLEGIO JEAN PIAGET
35º PREMIO -: BACHILLERATO N° 16
36º PREMIO - SECUNDARIO N° 59 "OLGA AREDEZ"
37º PREMIO - COLEGIO GIANELLI