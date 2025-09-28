°
28 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Onda estudiantil

Tres Pozos volvió y se adjudicó el primer puesto

Domingo, 28 de septiembre de 2025 11:57
1º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO Nº 50 - SANTUARIO DE TRES POZOS

Después de algunos años volvieron a la avenida de los Estudiantes los chicos del colegio Secundario Nº 50 Santuario de Tres Pozos y como nos tienen acostumbrados y este año no iba a ser la excepción deslumbraron con su carruaje.

Esta majestuosa obra de arte hecha en parte con lana y sal se llevó todos los aplausos durante los desfiles de carrozas.

Conoce que premios recibieron los demás colegios en categoría carruajes:


2º PREMIO- COLEGIO SANTA TERESITA

3º PREMIO - ESCUELA MUNICIPAL N° 1 “MAESTRA MARINA VILTE”

4º PREMIO - COLEGIO NUEVA SIEMBRA

5º PREMIO - EMDEI

6º PREMIO - COLEGIO CRISTIANO EVANGÉLICO CHE IL

7º PREMIO - COLEGIO MARTÍN PESCADOR - 525 PUNTOS

8º PREMIO - COLEGIO REMEDIOS DE ESCALADA

9º PREMIO - POLIMODAL N° 2 DE ABRA PAMPA

10º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO N° 1 “CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO”

11º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO N° 43

12º PREMIO - COLEGIO LOS LAPACHOS

13º PREMIO - COLEGIO MODELO PALPALÁ

14º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO N° 2 - "ARMADA ARGENTINA "

14º PREMIO (COMPARTIDO) - BACHILLERATO N° 12 - EL AGUILAR

15º PREMIO - COLEGIO SANTA BÁRBARA

16º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO POLIMODAL N° 3

16º PREMIO (COMPARTIDO) - ESCUELA PROVINCIAL DE ARTE N° 1 “MEDARDO PANTOJA”

17º PREMIO - COLEGIO INFORMÁTICO BLAISE PASCAL

18º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO N° 2 “FRANCISCA T. DE ROCHA SOLÓRZANO”

19º PREMIO - SECUNDARIO N° 33 - REYES

20º PREMIO - ESCUELA AGROTÉCNICA N° 7 “RICARDO HUEDA” - PERICO

21º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO N° 3 “ÉXODO JUJEÑO”

21º PREMIO (COMPARTIDO) - ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO N° 3 “JOSÉ MANUEL ESTRADA”

22º PREMIO - COLEGIO MAYOR JUJUY

23º PREMIO - SECUNDARIO N° 34

24º PREMIO - COLEGIO SECUNDARIO N° 54

25º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO PABLO PIZZURNO

25º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO PARROQUIAL - EL CARMEN

26º PREMIO - BACHILLERATO PROVINCIAL N° 19 - YALA

27º PREMIO - ESCUELA NORMAL “REPÚBLICA DE BOLIVIA” DE HUMAHUACA

28º PREMIO (COMPARTIDO) - ASOCIACIÓN TODOS JUNTOS

28º PREMIO (COMPARTIDO) - NUEVA GENERACIÓN

29º PREMIO -: COLEGIO NUEVO HORIZONTE N° 2 DE MONTERRICO

30º PREMIO - COLEGIO N° 1 “VIRGEN DE PUNTA CORRAL” DE VOLCÁN

31º PREMIO (COMPARTIDO) - SECUNDARIO N° 39 “DR. CÉSAR A. SCARO”

31º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO PRIVADO LOS OLIVOS DE SAN PEDRO

31º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO SECUNDARIO N° 6

32º PREMIO (COMPARTIDO) - SECUNDARIO N° 35 DE LOS ALISOS

32º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO IPSEL

32º PREMIO (COMPARTIDO) - COLEGIO CANÓNIGO GORRITI

33º PREMIO - SECUNDARIO N° 62 - SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

34º PREMIO - COLEGIO JEAN PIAGET

35º PREMIO -: BACHILLERATO N° 16

36º PREMIO - SECUNDARIO N° 59 "OLGA AREDEZ"

37º PREMIO - COLEGIO GIANELLI

 

