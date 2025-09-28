Salud de Thiago Medina: Le retiraron la asistencia respiratoria mecánica

Un nuevo parte médico oficial, emitido a las 13 horas de este domingo por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, expresa que El exparticipante de Gran Hermano 2022, que permanece internado desde hace dos semanas tras un grave accidente en moto, continúa bajo atención intensiva mientras su evolución es seguida de cerca por familiares, profesionales y una multitud de seguidores atentos a cada novedad sobre su estado.

El texto indica que “al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante. El cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”.

La evolución es monitoreada minuto a minuto y cada mejora, aunque paulatina, es motivo de expectativa para sus seres queridos y el público que, día a día, sostiene la esperanza de verlo recuperado.