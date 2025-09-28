Prisión preventitiva para hombre que filmó ilegalmente a una mujer y adolescentes

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que el pasado 22 de septiembre de 2025 se registró un grave hecho en un departamento del barrio Alto Padilla, donde un hombre colocó un reloj con cámara oculta en el baño, lo que permitió la filmación sin consentimiento de una mujer mayor de edad y dos adolescentes en momentos de intimidad.

La causa fue caratulada como “Producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años con fines de divulgación”.

En el día de la fecha, a requerimiento de la Fiscalía, se realizó la audiencia de prisión preventiva contra el imputado, en la cual se formalizó la imputación, se confirmaron los secuestros de los distintos dispositivos electrónicos de propiedad del imputado y se ordenó la prisión preventiva por un plazo de 20 días.

Las víctimas, que regresaron a su provincia de origen en Santa Fe, participaron de la audiencia a través de medios audiovisuales. En los próximos días, los elementos secuestrados serán analizados por el Área de Informática Forense del MPA.

Desde la institución remarcaron el compromiso en la protección de las víctimas y en el seguimiento riguroso de causas vinculadas a delitos sexuales y de abuso infantil.