Robaron de nuevo el JIN 32 de barrio La Merced

Por segunda vez consecutiva en este septiembre robaron en el edificio del jardín de infantes del barrio La Merced de la ciudad de San Pedro y los sospechosos se llevaron electrodomésticos, cortaron el servicio eléctrico, además de dañar alimentos destinados al almuerzo y merienda de los chicos. La denuncia fue radicada en la Seccional 52°, con jurisdicción en la zona del robo.

El ilícito ocurrió días pasados y fue el personal docente y la directora quienes se percataron de la situación por la mañana, cuando ingresaron al edificio. El panorama como siempre fue desolador. "Todo tirado por el suelo, la mercadería en mal estado porque cortaron la electricidad para entrar a robar, se llevaron los pollos y otros comestibles que teníamos para darle el almuerzo y la merienda a los chicos durante todo el mes", relataron angustiadas las docentes.

Ante esta situación, la directora se dirigió hasta la Seccional 52° de barrio La Merced a radicar la denuncia. Pero no fue sola, ya que los padres, docentes y alumnos la acompañaron y se manifestaron afuera de la dependencia pidiendo mayor seguridad.

Una mamá que estuvo presente comentó que durante este mes, ya fueron dos los robos que sufrió el jardín. Y agregó que lamentablemente, desde que fue abierto este nuevo edificio en el 2019, fueron víctimas de catorce robos de diferentes características.

Con respecto al robo, la policía ya fue notificada de lo ocurrido y trabajaba haciendo las pericias en el lugar. Además, en los próximos días se va a continuar con las tareas de pesquisa con el personal de la Brigada para dar con los delincuentes e intentar recuperar algo de lo sustraído.

Al parecer, según los testimonios que este diario recabó en el lugar de los hechos, los sospechosos serían del mismo barrio La Merced y serían muy conocidos en el ámbito delictivo.