28 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Adultos mayores
Neumatón
Turismo
Femicidio
Premio FED
Seccional 29º
Liga Regional
Triple Crimen
Narcomenudeo
Onda Estudiantil 2025
INVESTIGACIÓN

Por cubresuelos nativos para la ciudad de San Pedro de Jujuy

La búsqueda se centra en especies nativas que requieran menos agua.

Domingo, 28 de septiembre de 2025 00:00
RECOLECCIÓN | EN SAN PEDRO YA SE INICIÓ LA ETAPA PARA ESTUDIAR SU RESISTENCIA.

El segundo proyecto que dirige Gaspar se desarrolla en la ciudad de San Pedro de Jujuy y tiene un enfoque más específico: la búsqueda de plantas nativas tapizantes o cubresuelos con valor ornamental, también con una visión sustentable.

"El césped tradicional es muy demandante, requiere riego frecuente, fertilización y mantenimiento constante. En cambio, buscamos nativas que puedan cubrir el suelo con menor consumo de agua y menores costos de cuidado. Si además tienen flores, ofrecen un valor agregado", explicó.

FLORES SILVESTRES | ASPIRAN A REPRODUCIRLAS POR SU RESISTENCIA.

Para ello ya se inició un convenio con la Municipalidad de San Pedro y comenzaron las colectas de material vegetal en la ciudad y alrededores. Una vez que son cultivadas, el objetivo es analizar su comportamiento en espacios públicos y evaluar cuánto tardan en cubrir el suelo, su resistencia y su aporte ornamental.

Sostuvo que en la zona conocida como el Ramal jujeño, gracias al clima más cálido, las gramíneas permiten mantener un césped verde todo el año, a diferencia del Valle de Jujuy; pero la limitante es el agua, cada vez más escaso. "Con cubresuelos nativos buscamos una alternativa más sustentable", precisó.

SE BUSCA PROTEGER A LA FAUNA

