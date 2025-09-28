“La Gauchita” y un gesto para destacar

La asociación civil "La Gauchita" hizo entrega de publicaciones sobre la historia jujeña a las candidatas a representante nacional de los Estudiantes.

La entrega se efectuó recientemente en el Cabildo histórico, tras la visita realizada por las estudiantes al museo que funciona en el espacio.

Las publicaciones incluyen folletería realizada por la asociación civil sobre la historia del Éxodo Jujeño, de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, del coronel Manuel Eduardo Arias y de los gauchos jujeños de la Independencia, como también un texto sobre tradiciones de Jujuy de Olga Julieta Sánchez de Salazar.

"Agradecemos la oportunidad de dar a conocer el glorioso pasado de Jujuy a través de estas representantes de todo el país", destacó la coordinadora de "La Gauchita", Silvia Yapura.

Al acto asistieron la presidenta de la entidad, Rufina Mamaní, y numerosas integrantes de la organización, además de funcionarios del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta de los Estudiantes y del centro cultural del Cabildo.

La asociación tradicionalista agradeció al ente, al secretario de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba; a la Fundación Enseñar y Aprender; a Julio Alarcón, a la diputada Mariela Ortiz, a Mariana Salazar, Irene Ballatore y Andrés Echazú, con cuyas colaboraciones fue posible obsequiar a las representantes material de gran calidad en cuanto a contenidos, diseño e impresión.