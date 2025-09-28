Delegación jujeña se instala en "Mardel"

El viaje a los Evita es un trabajo articulado con el ministerio de Salud y la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Con muchas expectativas, la delegación de Jujuy se instala en la ciudad de Mar del Plata para comenzar a competir desde mañana en la final nacional de los Juegos Evita. Hoy los delegados de cada una de las disciplinas procederán a las acreditaciones.

El contingente de 340 participantes, partió ayer desde la terminal de colectivos con los bolsos cargados de sueños, pero principalmente con la idea de ser protagonistas y pasar una semana a pleno.

Para muchos, seguramente será la primera vez que puedan conocer el mar, porque la final nacional, más allá de lo competitivo, tiene un profundo aspecto social y para el cual desde el Gobierno de la provincia realizó una importante inversión económica para brindarle la mejor de las atenciones de los jóvenes deportistas.

Para llegar a esta instancia, a lo largo del año, desde la Secretaría de Deportes de la provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, compitieron en lo que fue la primera edición de los Juegos Forja.

MÁS JUJEÑAS | QUE PARTICIPARÁN DE UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS EVITA.

Bajo la fiscalización de la Dirección de Deportes Infantojuvenil, niñas, niños, jóvenes de diferentes edades tuvieron la posibilidad de medirse ante chicos de otros puntos de la provincia luego de ir sorteando con éxito las distintas etapas que comenzaron con el campo local, luego regional y por último la final provincial.

Se movilizó más de 2 mil competidores de punta a punta el territorio jujeño, desde nuestra Puna, pasando por la Quebrada, zona de los Valles y Yungas, teniendo el acompañamiento de los municipios correspondientes.

Hubo un trabajo articulado con el ministerio de Salud, secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano y del Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad y Diversidades, se desarrollaron talleres abordando temáticas como odontología, nutrición, psicología deportiva, sumado al programa Club Atlético Trátame Bien entre otros, además se entregaron protectores bucales personalizados a los deportistas.

Los deportistas, buscarán sumar la mayor cantidad de medallas, como así también ser observados por otros entrenadores.

Decenas de disciplinas

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles son la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 adaptadas, y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan miles de jóvenes de cada rincón del país y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, a la que acceden más de 8000 participantes y que se realizará del 29 de septiembre al 04 de octubre del corriente año.

ES una oportunidad para que atletas de hasta 17 años de todo el país accedan a una competencia de características únicas.

De forma gratuita y abiertos a toda la comunidad, estos torneos apuntan al desarrollo deportivo integral, con la firme convicción de brindar acceso a quienes se destacan por su capacidad deportiva, en un marco totalmente federal y de intercambio cultural entre los participantes finalistas de todas las provincias.

Los Juegos se constituyen como un ámbito ideal para la detección de talentos.

Los deportes que competirán a partir de mañana serán: atletismo; bádminton; básquet 3x3; BMX Freestyle, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, freestyle, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, hándbol; hockey, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha, natación, rugby 7, skate, taekwondo, tenis. tenis de Mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóley y vóley de playa.

En cuanto a las disciplinas adaptadas que se jugarán serán: atletismo, básquet 3 x 3, boccia, goalball, natación, tenis de mesa y vóley sentado.

Gobernador Sadir auguró éxitos

El Gobernador Carlos Sadir estuvo presente en la despedida de los atletas rumbo a los juegos Evita y auguró éxitos a los deportistas.

"Muy contento despidiendo a los equipos Jujeños que van a representar a nuestra provincia", destacó el mandatario provincial.

Sadir resaltó que la final nacional de los Juegos Evita "es otro paso porque que venimos de tres meses de mucha competencia con los Juegos Forja justamente para hacer estos seleccionados, por lo que se hizo un gran trabajo desde la Secretaría de Deportes".

Por otro lado manifestó que "tenemos chicos y chicas de toda la provincia, por lo que seguimos trabajando para que el deporte sea federal y llegue a todos los jóvenes".

La delegación tiene previsto llegar mañana por la mañana, luego se realizará la acreditación de cada disciplina y participarán del acto inaugural de este acontecimiento que reúne a atletas de todo el país.