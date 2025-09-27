Última noche a pleno con la premiación a las carrozas

La entrega de premios a carrozas y carruajes en Ciudad Cultural fue el broche de oro con el que cerró la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes. Una edición llena de emoción, grandes sorpresas, innovación y por sobre todas las cosas marcada por el compañerismo y el compromiso moral.

Las 80 carrozas hicieron su ultimo paso por la Avenida de los Estudiantes, la misma que transitaron cientos de jóvenes de toda la provincia, hace una semana, por primera vez, con mucho entusiasmo y felicidad.

EL HUERTO | ALUMNOS Y DOCENTES RECIBIENDO EL 1º PREMIO EN CATEGORIA CARROZA NO TÉCNICA.

Los diferentes proyectos se destacaron por su originalidad, detalle, trabajo minucioso, diseño y ejecución´. En categoría Carruaje, el primer premio se lo llevó el Colegio Secundario 50, del paraje Santuario de Tres Pozos, que no solo sorprendió, como viene ocurriendo en los últimos años, sino que también emocionó por el esfuerzo de sus estudiantes por participar de la gran fiesta que se realizó en esta ciudad. El segundo lugar fue para el trabajo del Colegio Santa Teresita, en tanto que el tercer premio quedó para la Escuela Municipal "Marina Vilte".

PREMIADOS | ALUMNOS DEL SECUNDARIO 50 DE TRES POZOS JUNTO AL GOBERNADOR CARLOS SADIR.

En Carroza No Técnica, el Colegio del Huerto deslumbró con su proyecto de Arco Iris brillante que se llevo todos los aplausos del público, en tanto que la Escuela Comercial 1 "Prof. José Antonio Casas" se quedó con el segundo lugar y el Bachillerato 6 " Islas Malvinas" se llevo el tercer puesto compartido.

“LOS LOBOS” | ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 1 “ESCOLÁSTICO ZEGADA”.

Finalmente en categoría Carroza Técnica, el primer lugar se lo llevo la Escuela de Educación Técnica 1 "Escolástico Zegada", segundo lugar fue para la Escuela de Educación Técnica 1 "General Savio" de Palpalá, que representaba una helada primaveral, y en el tercer puesto se ubicó la Escuela Técnica Provincial 1 "General Aristóbulo Vargas Belmonte".

“LOS PIRATAS”| ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO 3 ESPERANDO SU PREMIO.

Cabe destacar el gran esfuerzo que este año realizaron cientos de estudiantes, docentes ya alumnos que llevaron adelante semejantes proyectos, demostrando una vez más quela FNE es y será siempre de Jujuy.