Sustrajo más de $3 millones a su amigo y lo descubrieron

Un hombre irrumpió en el domicilio de su amigo, sustrajo 3 millones 800 mil pesos y fue descubierto por el damnificado cuando escapaba.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 20.10 sobre un tramo de la calle Hugo Wast del barrio Santa Ana de la ciudad de Monterrico.

Fue en esas circunstancias que un hombre regresaba a su domicilio junto a su pareja a bordo de un automóvil, cuando se percató que su amigo salía presurosamente del interior del inmueble.

De manera inmediata la mujer ingresó al domicilio, revisó sus bienes y se dio con la ingrata noticia que le faltaba una bolsa donde guardaban dinero. Mientras que el hombre retenía al inculpado en la calle.

Por tal motivo alertaron a las autoridades y una comisión policial se constituyó en el lugar, sometieron al protagonista a una requisa y al momento de inspeccionar el vehículo, los efectivos detectaron que escondía la bolsa que contenía 3 millones 800 mil pesos en el motor.

Posteriormente el inculpado fue trasladado a la Seccional 29°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que los damnificados, que pudieron recuperar el dinero, radicaron la correspondiente denuncia.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.