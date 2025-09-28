Central Norte y Defensores de Yuto definen el torneo

Hoy se conocerá el último clasificado por Jujuy al Torneo Regional Amateur que dará inicio el 19 del corriente. En el estadio "Ángel Lamas" de Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín, Central Norte hará las veces de local ante Defensores de Yuto.

Será hoy a partir de las 16.30, en el marco de la revancha de la final del Anual "Marcelo Monasterio", que lleva adelante la Liga Regional de Fútbol.

En el compromiso de ida, jugado hace una semana en el reducto del Cady, la "naranja mecánica" venció por dos a uno. De esta manera, empatando ahora podrá dar la vuelta olímpica y coronarse campeón del 2025.

El "cuervo" es quien está necesitado del triunfo, que encima sufrirá la baja de Ruiz por lesión. Ganando uno a cero ya forzará los penales, apostando sus mejores fichas al arquero Ignacio Cazón, que tiene una dilatada trayectoria en el fútbol ramaleño y se especializa en los tiros de los doce pasos.

Es indudable que Defensores, al tener la ventaja, llega más tranquilo al compromiso definitorio. Igualmente, es consciente que no puede relajarse ni nada por el estilo.

Con un plantel compuesto por jugadores íntegramente de Yuto, el sueño es volver a inscribir el nombre en el certamen afista, el más federal de todos.

El público de ambas entidades promete acompañar y que se viva una verdadera fiesta del fútbol del interior. También desde la Liga se anunció que habrá un importante operativo de seguridad para evitar problemas fuera y dentro de la cancha de los "tigres".

Clasificados

Atlético Talleres de Perico (Copa Federación), Altos Hornos Zapla (subcampeón Liga Jujeña), Deportivo Luján (repechaje Liga Jujeña), Deportivo Pampa Blanca (Liga Departamental), Monterrico Sur (subcampeón Copa Jujuy), Atlético San Pedro (bicampeón Copa Jujuy), Deportivo Parapetí (Liga del Ramal), Unión Deportiva Maimará (Liga Quebradeña) y Racing de Ojo de Agua (Liga Puneña) lograron sus pasajes al certamen que organiza el Consejo Federal.

Todos se encuentran plena pretemporada de cara al inminente inicio de la competencia afista, con sueños e ilusiones a flor de piel.

También lo jugarán Sportivo Rivadavia (Liga Departamental) y Mitre de Calilegua (Liga Regional Jujeña) que oportunamente presentaron la Licencia Deportiva, siendo aprobadas sus carpetas y fueron invitados.

Ahora lo que se sabe es si Río Grande de La Mendieta dirá presente, ya que también elevó el pedido y confía en que en las próximas horas tendrá una respuesta favorable. Los hinchas del "azucarero" aguardan.

Anual Liga del Ramal: "millo" gritó campeón

CAMPEONES | ATLÉTICO SAN PEDRO SE CONSAGRÓ EN EL ANUAL DE LA LIGA DEL RAMAL.

Atlético San Pedro se consagró campeón Anual 2025 de la Liga del Ramal de fútbol. El "millo" se quedó con el Torneo Clausura tras vencer al Club Parapetí en la final, y al haber conquistado también el Apertura, logró la doble corona en este año histórico.

El Club Parapetí se quedó con el subcampeonato, convirtiéndose en un digno finalista y jugarla después de 41 años de esfuerzo y constancia. De esta manera, a su vez, disputará el Regional Amateur que se viene.

En tanto, en cuarta división, Atlético San Pedro también gritó campeón al ganar el Clausura y repetir el título Anual 2025, ya que previamente se había adjudicado el Apertura. El subcampeonato del Clausura quedó en manos de Sociedad de Tiro y Gimnasia.

Desde la Liga felicitaron a los flamantes finalistas de las respectivas competencias, que con su entrega demuestran el gran semillero que posee la entidad que nuclea a todos clubes del departamento San Pedro de Jujuy, reflejo del trabajo formativo que realizan los clubes.

La entrega de premios estuvo a cargo de Silvio Román, presidente de la Liga del Ramal, acompañado por miembros de la comisión directiva y dirigentes de los clubes participantes.

Eliminado

El seleccionado de la Liga del Ramal quedó eliminado de la Copa País, que lleva adelante el Consejo Federal de AFA. El tema es así. Después de eliminar a su par de la Liga Jujeña se enfrentó con la Liga del Valle de Lerma, Salta. Empató de local cero a cero, pero cuando debió disputar la revancha, la falta de ambulancia en la vecina provincia hizo que la delegación retornara al no estar dadas las condiciones para salir al campo de juego. Sin embargo, después de las presentaciones respectivas de ambas entidades, el Tribunal resolvió que el encuentro tenía que concretarse nomás, argumentando que hubo una emergencia con el servicio contratado por los locales y de allí la ausencia. Los jujeños consideraron que no podían hacer frente nuevamente a los gastos de traslados, no se presentaron y quedaron eliminados.

Liga Jujeña: se cierra la última jornada

En el cierre de la última fecha del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol hoy se jugarán dos partidos. En el "Jesús Flores" de Palpalá, desde las 16.30, Sportivo Comercio se medirá con Sportivo Palermo. Mientras que en el "Plinio Zabala" de Palpalá, en idéntico horario, Atlético Talleres se verá las caras Atlético Cuyaya. En ambos duelos, como choques preliminares jugarán los equipos femeninos. Por su parte, Deportivo Luján se impuso 1 a 0 a El Cruce y ayer Universitario igualó 1 a 1 con Ciudad de Nieva en el estadio "La Tablaba".