El peruano Sotacuro ya está alojado en el Penal de Gorriti

La identificación y captura en la ciudad boliviana de Villazón de Víctor Lázaro Sotacuro, el quinto sospechoso del triple femicidio narco de Florencio Varela, respondió a un minucioso seguimiento de pistas y trabajos coordinados entre los efectivos de la Brigada de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y la policía del vecino país.

El hombre de doble nacionalidad peruana - argentina fue detenido la noche del viernes en un hotel de la ciudad de Villazón, tras ser sindicado como el conductor de un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker, a la que subieron las víctimas del triple femicidio, Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), con destino a Florencio Varela.

Al respecto, le fiscal Alberto Mendivil tomó conocimiento por el director de la Dirección General de Investigaciones Cristian Silvera, le informó que Sotacuro había viajado a la ciudad fronteriza de La Quiaca el viernes en horas de la mañana.

Para esas horas, las autoridades provinciales recibieron la alerta nacional sobre dos pedidos de captura: uno de Sotacuro y otro de un joven también de nacionalidad peruana de apellido Ozorio. Este último sigue prófugo y sería ladero de "Pequeño J", el supuesto líder narco que ordenó las ejecuciones de las jóvenes.

En este contexto el agente fiscal solicitó al Centro de Monitoreo la revisión de las cámaras de la terminal de ómnibus de la capital provincial, bajo la hipótesis de que el sospechoso podría haber llegado desde Buenos Aires en un micro de tour de compras.

CAPTURA | SU INTENCIÓN ERA LLEGAR A SU PAÍS DE ORIGEN. (FOTO LUIS BELTRAN)

Las autoridades analizaron cada lista de pasajeros. Y fue así como lograron corroborar que Lázaro Víctor Sotacuro, había arribado a San Salvador de Jujuy el miércoles a la noche. Esa madrugada, efectivos de la DDI de La Matanza, provincia de Buenos Aires, habían descubierto los cuerpos de Lara, Morena y Brenda descuartizados.

Tras confirmar que el sospechoso estaba en nuestra provincia y la principal hipótesis es que podría estar en La Quiaca, los agentes comenzaron operativos en hoteles, residencias y hospedajes, rastreando cada registro en busca del implicado.

Luego, y ante la sospecha que Sotacuro podría haber abandonado el país por uno de los pasos no habilitados de la ciudad fronteriza, se solicitó la colaboración de la Justicia boliviana y efectivamente, la noche del viernes pasado, alrededor de las 20, se estableció que el hombre de nacionalidad peruana se encontraba alojado en una habitación de un hotel, a 600 metros de la frontera.

De inmediato el fiscal Mendivil pidió que se verifique si el sospechoso ingresó a Bolivia de forma ilegal y ante esta confirmación, solicitó de forma inmediata que sea expulsado y entregado a las fuerzas argentinas, para evitar el lento proceso de extradición.

El detenido fue trasladado a territorio argentino alrededor de las 2 de ayer, quedando alojado en la Seccional 17º y a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza y del Juzgado de Garantías N° 4, bajo la intervención de la fiscalía conducida por el fiscal de La Quiaca Omar Alberto Mendivil.

Sotacuro fue revisado por un médico del hospital "Jorge Uro" y tras los trámites de rigor, fue trasladado a la Unidad Penal del barrio Gorriti de la capital jujeña.

El hombre llegó a nuestra ciudad alrededor de las 15 de ayer, fuertemente custodiado por el Cuerpo Especial de Operaciones Penitenciarias y quedó alojado en un sector del Pabellón Nº 4, donde se encuentra el hombre acusado de asesinato en serie, Matías Emilio Jurado.