Jujuy recibió el Premio FED por Destino Turístico del Año

Jujuy obtuvo la distinción como Destino Turístico del Año, en la ceremonia de entrega de los Premios FED la noche del viernes en la Ciudad de Buenos Aires y en vísperas de la celebración del Día Mundial del Turismo.

Diego Valdecantos, secretario de Turismo de la Provincia, recibió la distinción de manos de Manuel Sierra, periodista especializado en turismo y organizador de la premiación a través de la productora MS & Asociados.

Los premios FED - Premios Federales a la Industria Turística destacan las experiencias exitosas y las mejores prácticas del turismo argentino, para fomentar una cultura de excelencia e innovación en la industria turística nacional.

El funcionario provincial estuvo acompañado de la directora del Ente de promoción turística, Melina Ainstein y del presidente del Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada, Juan Cabrera.

Los Premios FED persiguen dos objetivos fundamentales: exaltar las experiencias exitosas y las mejores prácticas del turismo argentino, además de fomentar una cultura de excelencia e innovación en la industria turística nacional, orientada a la calidad y la sostenibilidad.

Su misión es dar a conocer las experiencias de éxito y sus resultados, para que sirvan de ejemplo e incentiven a mejorar las prácticas de la actividad turística. Es de destacar que la categoría Destino turístico del año, es la única donde el público elige al ganador.

Valdecantos agradeció el codiciado reconocimiento al cual se llegó mediante mucho trabajo de trabajo de promoción, mejoramiento de servicios, productos y una política turística responsable y sustentable.

Más de 400 actores de la industria turística del país asistieron a la ceremonia disfrutando una noche distendida y en un clima de camaradería; también concurrieron autoridades de San Luis, Chubut, Tucumán, Santiago del Estero, El Calafate y de otras provincias.