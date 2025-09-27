Pasajero salió de Jujuy con más de tres kilos de cocaína

Efectivos de Gendarmería Nacional, apostados en la provincia de Tucumán, secuestraron más de 3 kilos de cocaína y detuvieron a un pasajero que ocultaba la droga en una valija con doble fondo, de un colectivo que salió de Jujuy y que tenía como destino Buenos Aires.

El Juzgado Federal de Tucumán N°1 dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención del inculpado, oriundo de Bolivia.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el hallazgo tuvo lugar sobre la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 896, por parte de los integrantes del Puesto de Control "7 de Abril", dependiente del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional, con apoyo de la Unidad de Reconocimiento "Tucumán".

Fue en esas circunstancias que los efectivos detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que salió de Jujuy y tenía como destino la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, mediante el empleo de un escáner portátil, los uniformados detectaron que la valija de uno de los pasajeros tenía un doble fondo y, ante la presunción de un posible delito, profundizaron la inspección.

Al momento de desarmar el equipaje, en presencia de testigos, el personal de la fuerza nacional se percató que tenía un compartimiento y que en su interior se ocultaba una sustancia blancuzca.

La misma fue sometida a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 3 kilos 298 gramos.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal de Tucumán N°1, que dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención del pasajero involucrado, de nacionalidad boliviana, en infracción a la ley 23.737.