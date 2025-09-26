Formación para abordar crisis de salud mental

En las instalaciones del Instituto de Educación Superior N°7 "Populorum Progressio", el equipo del Departamento de Salud Mental del municipio capitalino llevó adelante un ciclo de formación destinado al personal de esa institución, sobre el abordaje ante situaciones de salud mental y activación de protocolo ante crisis emocionales.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, explicó que "los talleres fueron brindados por los psicólogos Gabriel Tormo y Agustina Barrionuevo, del Departamento de Salud Mental municipal, orientado principalmente a brindar las herramientas para el abordaje de todas las temáticas vinculadas a la salud mental".

Resaltó que "como Estado municipal nos complace ser una referencia para la salud mental en la ciudad. En este caso el Populorum Progresio solicitó, a través de sus directivos, una serie de talleres para fortalecer a su personal, buscando el aporte del gran trabajo que viene llevando el equipo de salud mental del municipio, generando promotores, brindando lazos comunitarios y fortaleciendo temáticas vinculadas a la salud mental, buscando generar espacios adecuados para poder contener, acompañar y orientar en esta temática".

Por su parte Tormo explicó que el accionar se concretó mediante dos charlas en primera escucha y contención en salud mental. "Se atendió las trayectorias educativas de la institución a las diversas situaciones de activación del Same, la detección en los estudiantes con angustia, conductas autolesivas, consumos problemáticos, motivos que derivaron en cómo actuar".