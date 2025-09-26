Las 24 representantes estudiantiles compartieron sus propósitos de vida

Las candidatas a representante estudiantil nacional 2025, en su paso por El Tribuno de Jujuy, se lucieron el miércoles con su carisma y simpatía durante una divertida tarde en la que no faltaron las coreografías para los temas del momento, las fotos y hasta improvisaron karaoke.

Compartieron también sus propósitos de vida, contaron sobre sus familias, los colegios a los que pertenecen y las localidades desde las que provienen.

De Buenos Aires, Gaia Conti de 4° año del Colegio "Grilli Canning" vio superada sus expectativas sobre la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Comentó que vive con sus padres y su hermana menor y que su propósito de vida es dedicarse al diseño de interiores o de moda, tener salud y llegar a formar una familia.

Lola de Castro (16), de la ciudad de Quitilipi, provincia de Chaco, asiste al colegio UEP Nº 22 "Nuestra Señora de Fátima", vive con sus padres y su hermano y el integrante más mimado, su perro. En el futuro le gustaría estudiar marketing, gestión de negocios y sacar su propia marca de maquillaje. Pero su mayor propósito en la vida es ser feliz.

SENCILLEZ | CANDIDATAS AL CETRO NACIONAL DURANTE SU VISITA A NUESTRO DIARIO.

Martina Saenz (16), es de Nogoyá, Entre Ríos y va a 5° año del Colegio "San Miguel". Vive con sus padres y sus dos hermanos. Destacó que, aunque le queda un año más del secundario tiene por seguro que quiere estudiar traumatología. Calificó a la FNE como una experiencia inolvidable y única.

Carrera universitaria

De Córdoba, Catalina Sánchez del Colegio "Gabriel Taborin" valoró el apoyo de su familia y de la provincia para ser parte de la FNE que está disfrutando a mil. Y compartió que, pese a que su sueño desde niña es ser modelo y viajar al extranjero, desea encontrar una carrera universitaria que la apasione.

Paloma Garay (17) es de La Rioja y asiste a la Escuela de Comercio "Juan Facundo Quiroga" en el departamento General San Martín. Vive con su mamá y su hermano mayor y tiene como meta principal estudiar, recibirse, trabajar de lo que le gusta y disfrutar. "Tener una vida tranquila, en paz, disfrutando con su familia, amigos y la gente que le hace bien", dijo.

Marina Melgarejo (17) de Misiones, localidad de Leandro Alem, es la más pequeña de la familia que está compuesta por su mamá, su abuela y su hermano. Tiene claro su amor por la convivencia con los niños. Siente que podría destacarse por el lado de la salud por lo que seguirá la carrera de Fonoaudiología.

BELLAS | LLEGARON CON PODEROSOS MENSAJES PARA LA JUVENTUD

Kiara Gringo Henríquez (17), de Viedma provincia de Río Negro, va al Colegio "San José" se mostró entusiasmada con la Fiesta de los Estudiantes y destacó que es una experiencia que recomienda. Su deseo es encontrar la carrera adecuada a sus gustos para poder hacer de ella su futuro.

De la capital de San Juan, Catalina Molina (17) asiste a la Escuela Normal Superior "Sarmiento". Para ella la FNE superó totalmente sus expectativas y valoró la calidez de los jujeños. Aún no tiene definido qué es lo que le gustaría hacer en el futuro ya que todavía puede cambiar de opinión. Pero no dudó en que más que nada quiere ser feliz, viajar y vivir la vida.

Diamela Figueroa (17) es de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz y va al Colegio "Nuestra Señora de Fátima". Se mostró asombrada por el trabajo de los carroceros jujeños y la alegría que genera la FNE. Quiere estudiar Artes Escénicas.

Delfina Mesples (17) es de Santiago del Estero, asiste al Colegio "Hermano Hermas De Bruijn" es mitad santiagueña y mitad jujeña por parte de su padre lo que revolucionó a toda la familia de Jujuy. Está preparándose para estudiar y ser Ingeniera Civil y su proyecto es poder ayudar al crecimiento de Santiago del Estero.

Martina García (17) de Tucumán, va al Colegio "Santo Tomás". Contó que de niña junto a su abuela veían las transmisiones en vivo de la Fiesta de los Estudiantes y que nunca imaginó estar ahora siendo parte y que superó todas sus expectativas. Para el futuro piensa estudiar Piscología.

Familia y viajes

La jujeña María Victoria Zamar (16) es alumna de 4º año del Colegio "Santa Bárbara" y señaló que "mi propósito es ser exitosa en el trabajo que tenga, también me gustaría formar una familia, viajar por varios lugares, conocer el mundo, mucha gente y tener muchos amigos".

Sofía Masino (16) es de la ciudad de Luján y representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concurre al Colegio "Hermanas Vicentinas". Señaló que lo "primero es ser feliz, disfrutar que la vida es una y pasar el tiempo con las personas que más quiero".

La catamarqueña Morena Ormachea (16) de la localidad de Chumbicha, departamento Capayán es alumna del Colegio "Clorinda Orellana Herrera". "En la vida yo me propongo siempre superarme a mí misma, ser mejor cada día y evolucionar", resaltó.

La correntina Pilar Zalazar (16), está en quinto año del Colegio "San José" de la capital. "Yo creo que en mi vida lo que yo querría hacer es ayudar a la gente, es más quiero estudiar una carrera que se dedique a ayudar a la gente, porque para mí eso es lo más lindo".

La chubutense Fiona Delgado (18) concurre al Colegio Nº 752 "Raquel Chattáh de Bec" de Rawson. Tiene siete hermanos. "Pienso mucho en mi futuro pero que sea divertido, estoy pensando si Dios quiere en hacer la carrera de algo de Criminología, eso me gusta", comentó.

La formoseña Sofía Luna Doldán (17) va a sexto año del Colegio "Doctor Esteban Laureano Maradona" de la capital. "Después de terminar el colegio me quiero ir a estudiar Veterinaria a Buenos Aires. Y seguir con el campo, con la empresa familiar, una cabaña de animales", dijo.

La pampeana Gisele Delsol es de un pueblo llamado Caleufú y va al Colegio "Lucio V Mansilla". "Yo diría que mi propósito es ser buena persona, creo que hoy en día en el mundo falta mucha empatía, creo que la gente está siendo muy egoísta y no piensa en lo que le pasa al otro".

La mendocina Emma Bordin Giusti (16) es del departamento de San Carlos y estudia en el Colegio "Santa Rosa de Lima". "Creo que mi propósito es cumplir mis metas y cada vez que crezco o vivo nuevas experiencias se me agregan sueños o metas con cosas que quiero hacer".

La neuquina Valentina Saliva (17) es de la ciudad de Cutral Có, va a la Epet Nº 1. "Trato de disfrutar bastante con mis amigos, mi familia, capaz antes estaba preocupada por qué hacer en el futuro, pero quiero aprovechar las oportunidades que se me den".

Primera de Cobos

La salteña Vanina Vogel (16) es de Cobos, General Güemes; es la primera reina provincial de Cobos. Estudia en el Colegio "Facundo de Zuviría" y "el propósito de mi vida es simplemente vivir y disfrutarla porque es una sola".

De San Luis Victoria Egea (16) estudia en el Colegio "Puertas del Sol" de la capital. "Mi propósito de vida es luchar por mis sueños, siempre todas las cosas que me propongo trato de cumplirlas y darles el valor que merecen. Me encantaría estudiar Publicidad o Márketing".

La santafesina Avril Agustina Russo (17) vive en la ciudad de Coronda y estudia en la Escuela Técnica Nº 612 "Eudocio de los Santos Giménez". Quiere "ser feliz, lograr todo lo que me proponga". Le gustaría estudiar Odontología o Farmacia.

La fueguina Martina Rodríguez Sesma (16) es de Ushuaia y concurre a 4º año del Colegio Nacional. "Yo quiero que en mi vida me vaya bastante bien, poder cumplir las metas que yo tengo como hacer alguna carrera, tener un trabajo, mantenerme y más ideas para un futuro" (Abigail Terán y Eugenia Sueldo).