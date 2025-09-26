Valle Grande se fortalece con gestión municipal

La comunidad y las autoridades municipales de Valle Grande anteayer honraron y agradecieron a su patrona, la Virgen de La Merced, por la protección y los favores recibidos a cambio del esfuerzo y el trabajo diario.

El comisionado municipal Marcos Santos recibió la visita del vicepresidente 1° de la Legislatura de Jujuy, Fabián Tejerina, quien lo acompañó en el desarrollo de las celebraciones centrales, que congregó a familias del pueblo y localidades vecinas en la región.

En el acto protocolar, el diputado provincial Fabián Tejerina entregó la Bandera de la República Argentina y de la Provincia a la Comisión Municipal de Pampichuela y entregó un camión al jefe comunal Santos, con el cual se mejorará el servicio a la comunidad.

Asimismo se dio impulso a la constitución de la Ruta Turística Ruta 83/73, iniciativa que articula a los comisionados municipales del departamento Valle Grande con el propósito de fortalecer la actividad turística de manera sostenible e integrada, impulsando el desarrollo regional.

Además se inauguró el Mercado Municipal Agro-artesanal, declarado de Interés Legislativo en homenaje al ingeniero Carlos Humberto García. El centro comercial será un punto de convergencia para agricultores familiares, artesanos, tejedoras, bordadoras y trabajadores del cuero que con sus saberes preservan la identidad cultural de la zona.