CINDAC

Fraile Pintado busca a Toconás Ariadna Abigail

La joven de 18 años se ausenta de su hogar desde hoy. 

Domingo, 07 de diciembre de 2025 21:29
CINDAC: SE BUSCA A TOCONAS ARIADNA ABIGAIL

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a Toconás Ariadna Abigail Toconás , de 18 años.

Con domicilio en Fraile Pintado, se ausenta de su hogar desde hoy, la denuncia fue radicada este mismo día.

La joven responde a las siguientes características físicas: de contextura física delgada, tez trigueña, cabello largo color negro , de 1,60 mts. de estatura.

Al momento de su desaparición vestía: pantalon corto color negro, remera rosada.

Según informaron personas allegadas a la joven, aseguran haberla visto con remera blanca,.pantalon largo negro, gorra rosada.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.

