Restringirán la venta de vapeadores a menores

El Concejo Deliberante realizó ayer otra sesión ordinaria, oportunidad en la que se aprobaron ordenanzas referidas al marco legal para el desarrollo de otro plan de viviendas en Alto Comedero, la restricción en la venta de vapeadores (cigarrillos electrónicos) a menores de edad y controles a motos con escapes liberados, entre otras.

Al respecto, el titular del Concejo, Lisandro Aguiar, sobre el primer proyecto indicó que "es un pedido del Instituto de Vivienda de Jujuy a fin de colaborar con la legislación para desarrollar otro plan de vivienda dentro de los programas que tiene, particularmente en Alto Comedero. En ese sentido, se está dando el marco legal para que este proyecto, que tiene que ver con torres en el sector de las 150 Hectáreas, pueda desarrollarse", apuntó.

También dijo sobre la limitación en la venta de vapeadores que "es algo que nos preocupa, porque se vio la proliferación, sobre todo en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Este es un elemento que no es seguro para la salud y, particularmente, para menores de 18 años. Nos parecía importante generar algún tipo de limitación o restricción a la venta y difusión de este tipo de producto", señaló.

Asimismo, dijo que "existe un reclamo de la sociedad y tiene que ver con los escapes de motovehículos que generan ruidos, generalmente exorbitantes. La idea es dar las herramientas legales al Ejecutivo municipal para el control de este tipo de elementos y, en caso de ser necesario, producir la destrucción de los caños de escape liberados", remarcó.

Por último, hizo saber que el Concejo pidió el respeto a un decreto dictado en el 2010 por el Gobierno nacional que reconoce al Estado Palestino, para contribuir a la paz y evitar el sufrimiento de la sociedad civil y los niños de Palestina.