La Cámara Electoral publicó cómo son las Boletas Únicas

A un mes de que los jujeños concurran por segunda vez en el año a las urnas, el 26 de octubre para elegir 3 diputados nacionales, en la página web de la Cámara Nacional Electoral ya se encuentra publicada la Boleta Única Papel (BUP) correspondiente a la provincia. Aparecen exclusivamente los nombres de los tres candidatos titulares de las 7 opciones y la fotografía de los dos primeros.

De acuerdo al sorteo realizado oportunamente en agosto, la primera columna es de la Lista 504 Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (color rojo) con los candidatos Alejandro Vilca, Natalia Morales y Julio Mamaní. La segunda columna es de la Lista 503 Frente Jujuy Crece, identificada con el color naranja, y los candidatos María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise.

En tercer lugar aparece la Lista 501 Frente Primero Jujuy Avanza (color blanco) con los candidatos Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta. En la cuarta columna está la Lista 506 Frente Fuerza Patria (color celeste) que postula a Leila Chaher, Juan Soler y Alicia Chalabe.

El quinto espacio es de la Lista 507 Frente Liberal (morado, blanco y azul) que candidatea a Osvaldo Attié, Celia Díaz y Juan Carlos Mamaní. En sexto lugar está la Lista 502 Frente La Libertad Avanza con el color violeta y los candidatos Alfredo Gonzáles, Bárbara Andreussi y Mario Briones.

Séptima y última la Lista 505 Transformación Libertaria (blanco y negro) con Mercedes Cravero, Leandro Ríos y Jorgelina Daza.

Arriba de la fotografía de los candidatos está el casillero o recuadro en blanco para que el elector marque su preferencia.

Quienes deseen observarla pueden ingresar a www.electoral.gob.ar, Elecciones 2025, en el apartado Elecciones Generales: Boletas Únicas de Papel (BUP), Jujuy. Vale recordar que a diferencia de las boletas partidarias, no habrá distribución de boletas únicas y los ciudadanos tomarán contacto con la BUP al momento de votar.

La Secretaría Electoral Federal de Jujuy publicó en sus redes sociales que ya llegaron las BUP a Jujuy, están organizadas en talonarios identificados con el número de cada una de las 1.806 mesas y tienen la cantidad de empadronados más un 5% extra.

¿Cómo se vota?

El paso 1 es presentar el DNI a la autoridad de mesa, el 2 recibir la BUP firmada y una lapicera; el 3 ingresar a la cabina de votación y marcar la opción; el 4 doblar la boleta según las indicaciones en el dorso (no hay sobre); el 5 depositar la boleta en la urna y el sexto paso es firmar el padrón y retirar la constancia de voto y el DNI.

Las BUP con más y con menos agrupaciones

CÓRDOBA | ES LA PROVINCIA EN LA QUE PARTICIPA LA MAYOR CANTIDAD DE AGRUPACIONES POLÍTICAS, EN TOTAL SON 18

De las 23 BUP publicadas por la Cámara Nacional Electoral, todavía falta la de San Luis, solamente 5 tienen mayores dimensiones porque participan más de 10 agrupaciones políticas. Se trata de Córdoba (18), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (17), Santa Fe (16), Buenos Aires (15) y Misiones (11).

CORRIENTES | CON 5 OPCIONES AL IGUAL QUE LA PAMPA Y FORMOSA.

Mientras que hay 18, y serán 19 cuando suban la restante, con el formato que corresponde a la boleta única con hasta 10 opciones. Incluye a Chaco (10); Catamarca, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tucumán (9); Chubut, Mendoza y Tierra del Fuego (8); Jujuy, La Rioja, Río Negro, Entre Ríos y Santiago del Estero (7); y La Pampa, Corrientes y Formosa (5). El tamaño influye en la forma de doblar la BUP antes de colocarla en la urna.