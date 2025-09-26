Avanza pavimentación de la ruta provincial 56

El Gobierno jujeño, mediante el Plan de Repavimentación "Jujuy Construye", avanza en las obras de la ruta provincial 56 (RP 56), desde Carahunco a La Mendieta, tramo que completará la repavimentación de la ruta, previamente abordada desde Bajo La Viña a Altos del Zapla, y desde allí hasta Carahunco.

Carlos Stanic, titular del Ministerio de Infraestructura, recorrió las obras junto a Hugo Ponce, presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, área desde donde se ejecuta "Jujuy Construye", y profundizaron en lo significativo de las mismas.

"Pensábamos que esta obra sería para 2026, aunque el gobernador Carlos Sadir, el mayor impulsor de este plan histórico de repavimentación, nos pidió revisar posibilidades con Hacienda y, felizmente, logramos la licitación y, ahora, estamos concretando la ejecución", compartió Stanic.

El ministro informó que el anhelo es "antes de fin de año, tener concluida la obra", a la que valoró como "muy deseada por toda la zona, desde Carahunco a San Pedro, y que cambiará para mejor la lógica del transporte entre esos puntos, para La Mendieta, Las Lajitas, etc, y, con eso, sumará beneficios para la comunicación ciudadana, para la producción y para el turismo".

115 kilómetros

Ponce, a su vez, indicó que "son los últimos 13 kilómetros de abordaje de la RP 56, con lo que tendremos 115 kilómetros pavimentados en un año. Es un hecho que nos da mucho orgullo a toda la familia vial de la provincia", expresó también.

El titular de la DPV detalló que en las actuales obras de la RP 56 "está hecho el reclamado en los primeros 600 metros, que están listos para imprimar; como también hay más reclamado en dirección Carahunco-La Mendieta, avanzando con un promedio de 600 metros por día de esta tarea. De limpieza para la obra, ya tenemos cerca de 4 kilómetros avanzados; avanzamos a un ritmo muy entusiasta", señaló.

Asimismo, Ponce explicó que "el plazo de obra es de cuatro meses; aunque somos pretenciosos y tenemos mucho entusiasmo con esto, queremos que a mediados de noviembre y antes de fin de año, como dijo el ministro Stanic, estar terminando la repavimentación, y que quede sólo la pintura y la cartelería para el final del año".