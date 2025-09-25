Jujuy nuevamente se suma a la Maratón Nacional de Lectura

Se realiza en toda la Argentina una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura organizada por Fundación Leer. Se trata de una jornada festiva que, en su 23º edición, ya forma parte de la vida de miles de escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y otras instituciones que, con gran entusiasmo, se preparan para un día inolvidable.

Se necesita colaboración para comprar vasos y servilletas, para estas jornadas. Se pueden comunicar al 3884 560714.

En Jujuy, se suma a esta maratón el Taller de Lecto-Escritura "Leer para Crecer" que dicta la escritora Isabel Martínez, que realizará su jornada mañana, en adhesión a esta iniciativa nacional

Este año, el lema es: "Desde el lobo feroz a Lord Voldemort. Este es el año de los antagonistas", una propuesta que invita, a través de variadas lecturas, juegos y actividades, a conocer a fondo a estos personajes necesarios para contar cualquier historia. Porque, afirman desde Fundación Leer, los antagonistas, incluso los villanos, ponen a prueba la integridad de los héroes, los hacen más fuertes y hasta inmortales.

El Taller de Lecto- escritura "Leer para Crecer" invita a participar de una nueva edición de la Maratón de lectura mañana de 9 a 10.30 en el Salón Ateneo del hospital Materno Infantil "Dr Héctor Quintana", donde participaran niños y jóvenes internados junto a sus padres.

Y más tarde también en Librería Benicio (Salta 1272) de 11 a 12.30.

A través de la lectura los niños podrán viajar en el tiempo, crear seres imaginarios, acrecentar tu sabiduría para lograr mejorar tu presente y futuro cercano hacia la libertad del pensamiento. Cambiar nuestra realidad es nuestra meta.

Se cuenta con el auspicio de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Sade (Sociedad Argentina de Escritores) filial Jujuy, Librería Benicio, Upcn (Unión Personal Civil de la Nación), y Centro de Empleados de Comercio.

Isabel Martínez agradeció el director del hospital, doctor Marcelo Labarta por su apoyo en esta actividad cultural, muy importante para la salud de los pacientes, Minoridad y Familia, a la librería la Rayuela, San Pablo, Emprendedora Debo Cocer Mas - Mil Hojas y a todas las personas que colaboraron para realizar este gran evento.