Ocho municipios jujeños presentes en la muestra

Los secretarios y directores de Turismo de los municipios cumplirán un rol esencial en la presentación y promoción de la Provincia durante los cuatro días de la FIT 2025: Tilcara, Humahuaca, Libertador General San Martín, San Salvador de Jujuy, Yala, Purmamarca, Maimará y El Carmen serán protagonistas en esta nueva edición.

Los funcionarios municipales antes de partir sostuvieron una larga reunión con la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken donde abordaron detalladamente la labor que desplegarán durante las jornadas en la muestra turística que es una de las 5 más importantes del mundo y la más relevante de la región.

"Vamos con muchas expectativas, es importante que la Provincia invite a los municipios para que se promuevan y en conjunto potenciarla como destino en la región, señaló Gabriela Canoniero, directora de Turismo del municipio capitalino.

"Vamos representando a la región Yungas con altas expectativas de promocionar no solo nuestra ciudad como destino, sino toda la región y mostrarla al país para que sepan quienes somos, que hacemos, cuáles son nuestras bondades y vender la oferta de cada destino que la integran", apuntó Melisa Alarcón, directora de Turismo del municipio de Libertador.

Para lograr el objetivo "es necesario que quienes vamos por un municipio, sepamos dominar la información de toda la provincia porque todos trabajamos con un solo propósito que es posicionarla como destino a nivel nacional", prosiguió Canoniero.

Alarcón destacó que la Provincia "nos brinde el lugar que corresponde a los municipios para promocionarse, lo cual agradecemos que nos permitan participar y representar a nuestros destinos".

"Tenemos que vender la provincia en general y fortalecer el destino -agregó la funcionaria capitalina-. Cada municipio lleva su particularidad y propuestas con el acompañamiento del sector privado".

Por último Alarcón sostuvo que "nadie mejor para vender su propia casa que uno mismo, y esta es una oportunidad que valoramos y estamos muy satisfechos por eso. Vamos a dar lo mejor de cada uno con el entusiasmo que nos representa".