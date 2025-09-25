Avanzan obras de pavimentación de la RP 56, desde Carahunco a La Mendieta

Avanza en las obras de la Ruta Provincial 56 (RP 56), desde Carahunco a La Mendieta, tramo que completará la repavimentación de la ruta, previamente abordada desde Bajo La Viña a Altos del Zapla, y desde allí hasta Carahunco.

Durante el recorrido de la obra estuvieron presentes Carlos Stanic, titular del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), y Hugo Ponce, presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El ministro Stanic comunicó su anhelo de finalizar la obra antes de fin de año, valorando como “muy deseada por toda la zona, desde Carahunco a San Pedro, y que cambiará para mejor la lógica del transporte entre esos puntos, para La Mendieta, Las Lajitas, etc., y, con eso, sumará beneficios para la comunicación ciudadana, para la producción y para el turismo”.

Ponce, a su vez, indicó que “son los últimos 13 kilómetros de abordaje de la RP 56, con lo que tendremos 115 kilómetros pavimentados en un año ”; “es un hecho que nos da mucho orgullo a toda la familia vial de la provincia”, compartió también.

Finalmente explicó que el plazo de obra es de cuatro meses y que con mucho entusiamo esperan que a mediados de noviembre, estar terminando la repavimentación, quedando la pintura y la cartelería para fin de año.