Legislatura de Jujuy

Programa de salud declarado de interés

La quinta campaña se realizará en Susques desde el 27 de septiembre próximo con médicos de todo el país.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 00:00

La Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, presidida por el diputado Omar Gutiérrez, recibió en el Salón "Presidente Dr Raúl Alfonsín" a Federico Ibáñez, vicepresidente del distrito Jujuy de la Sociedad Argentina de Cardiología, y Gabriela Zeballos, cardióloga intervencionista y vocal de mesa directiva de la misma institución. Durante la reunión, los profesionales presentaron detalles de la V Edición del Programa Solidario de Salud Cardiovascular en Poblaciones Originarias de Alta Montaña "Sonqo Calchaquí - El corazón de la montaña", que se desarrollará del 27 de septiembre al 4 de octubre en Susques.

La Legislatura declaró al programa, de interés legislativo por "su aporte en la prevención, diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares en comunidades de altura, generando además información epidemiológica clave para el diseño de estrategias de cuidado en la provincia".

Los médicos Ibáñez y Ceballos remarcaron que más de 60 cardiólogos de todo el país se suman a esta iniciativa, realizando controles y estudios en comunidades vulnerables de la Puna. Destacaron además la importancia de avanzar hacia una provincia "cardioprotegida", con mayor prevención, controles médicos previos a la práctica deportiva y la instalación de desfibriladores en espacios públicos.

 

