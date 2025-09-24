Pampita habló tras la captura de los delincuentes que entraron a su casa

La policía logró encontrar a ocho de las personas que ingresaron a robar a la casa de Pampita y la modelo habló del tema con Puro Show.

"Me sorprendió que me pasara, es una sorpresa, es un shock. Entraron el viernes a las 9:30 de la noche y se quedaron hasta las 4 de la mañana, las cámaras siguieron grabando. Estoy conmovida, es una invasión a la privacidad", reflexionó la conductora de Los 8 Escalones.

Pampita también se refirió al caos que se encontró en su vivienda: "Y el desorden de la casa, recién anoche pudimos terminar de ordenar con un montón de gente que vino a ayudar porque no había quedado un cajón con algo adentro".

"Trabajo hace muchos años en la tele, he invertido bien y tengo mis cosas, pero también tengo un crédito de una casa que compré hace poco, así que todo lo que gano lo voy metiendo en ese crédito. No es que me sobra, no tengo ahorros en mi casa como para que se lleven algo", aseguró.

También se refirió a una posible operación política: "No hay papeles de nada, eso es un invento, creo que hasta fue una operación política. Yo no tengo cosas extrañas, no me junto con narcos ni tengo cuentas offshore".

“La gente que está en mi casa está hace años conmigo y yo confío, cuidan del tesoro más grande que son mis hijos. El domingo estaba desencajada, me habían reventado las ventanas, había vidrios por todos lados, no sé cuánto estuvieron para lograr eso, eran vidrios antirrobo”, expresó.

Sobre la persona que recuperó los celulares donde tiene las fotos de su hija Blanca, reveló que no quiso recibir una recompensa: "Le di un abrazo, le mandé bendiciones, se le llenaron los ojos de lágrimas, yo lloraba. Lo único importante de esa caja fuerte era eso. La persona no quiso la recompensa, le insistí, pero no quería quedarse con esa sensación".