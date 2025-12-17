Ciudad Emprendedora reprograma su agenda

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la comunidad que, ante los pronósticos de inclemencias climáticas, la edición de Ciudad Emprendedora reprogramó su cronograma y concentrará toda su propuesta en dos jornadas especiales: sábado 20 y domingo 21 de diciembre, de 15:00 a 22:00 horas, en el centro del Parque San Martin.

La decisión busca garantizar la seguridad de los emprendedores y la comodidad de los vecinos, por lo que se suspenden las actividades previstas para los días lunes y martes, apostando a un fin de semana cargado de propuestas, creatividad y espíritu festivo.

Ciudad Emprendedora se presenta como una excelente oportunidad para realizar las compras navideñas, apoyar a los emprendedores locales y encontrar regalos originales y de calidad. Los visitantes podrán recorrer stands con propuestas de diseño, artesanías y productos regionales, elaborados por productores de la ciudad, ideales para regalar en estas fiestas.

La experiencia se completa con una atractiva agenda cultural pensada para toda la familia. Durante ambas jornadas habrá espectáculos en vivo, con la presentación del grupo Akostumbrados, la participación de la Banda de Música Municipal y distintos cuerpos de baile locales, generando un clima de celebración y encuentro.

Además, quienes se acerquen podrán acceder a promociones especiales, participar de sorteos en vivo y recibir regalos sorpresa, sumando un incentivo más para disfrutar del paseo y acompañar el consumo local.⁹

Desde la organización se invita a vecinos y turistas a ser parte de este fin de semana especial, apoyar el trabajo de los emprendedores jujeños y vivir Ciudad Emprendedora como un espacio ideal para compartir, disfrutar y prepararse para la Navidad con identidad local.