Sting y Charly García juntos

El lunes último Charly García y Sting revelaron en sus cuentas oficiales de Instagram que el 9 de octubre el trabajo que compusieron no solo estará disponible en plataformas digitales, sino también en un vinilo simple. “In the city” es una versión de “In the city that never sleep”, incluida en el disco “Kill Gill” de Charly García.

La incógnita había comenzado a rodar el 30 de agosto, cuando una multitud reconoció a Charly García a bordo de ese taxi antiguo en pleno centro. Los celulares captaron la escena, las redes sociales hicieron lo suyo y el rumor se esparció como reguero de pólvora.

La historia reciente se remonta a febrero, cuando el exlíder The Police llegó a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena. Allí, en la previa del primero de los dos shows, ambos cantautores se encontraron frente a frente; compartieron mesa, risas y también confidencias en el camarín, lejos de las cámaras pero no de las miradas de un entorno atento. Una foto de García con Sting circuló en redes, acompañada solo con la mención del músico británico. Sin agregar explicación, pero sí cruzando afecto a través de un simple emoji de corazón (la reacción pública de Sting).

El posteo detonó una avalancha de comentarios. “Ojalá estén coordinando sus reencarnaciones” y “Dios enseñándole de música a Sting”, bromeó la gente, mientras otros destacaban la “demasiada calidad” de la imagen. Allí nació la idea de un trabajo en común, la voluntad de grabar y sacar juntos una canción, aquella que ahora espera su estreno para octubre.