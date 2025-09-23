La AFA cambió el horario del partido entre San Telmo y Gimnasia de Jujuy

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó mediante un comunicado oficial el cambio de horario para el partido entre San Telmo y Gimnasia de Jujuy, correspondiente a la fecha 33 del torneo de la Primera Nacional.

La modificación establece que el encuentro se jugará este sábado 27 de septiembre a las 13:05 en el estadio de Isla Maciel, sede de San Telmo. Inicialmente, el partido estaba pautado para las 15:30. La señal TyC Sports se encargará de la transmisión en vivo.

El cambio adquiere especial relevancia por la situación que vive Gimnasia de Jujuy en el torneo. El "Lobo" llega a este compromiso con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona B. Tras la fecha 32, el equipo jujeño ocupa la cuarta posición con 54 unidades, escoltando a Gimnasia de Mendoza (59), Estudiantes de Río Cuarto (56) y Estudiantes de Caseros (55).

Por el lado local, San Telmo intentará reponerse en su fortín después de sufrir una derrota en la última fecha frente al líder de la zona. El conjunto de la Isla Maciel será un rival complicado para una visita que llega con presión.