Palpalá realizó su “Pintada Estudiantil”

En el marco de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Municipalidad de Palpalá organizó la tradicional "Pintada Estudiantil" sobre la avenida Martijena, escenario principal del esperado desfile de carrozas en la ciudad el próximo domingo desde las 18.30. La jornada se vivió con entusiasmo, reuniendo familia, estudiantes y centros educativos que plasmaron con arte en dibujos y mensajes sobre el asfalto, demostrando de esa manera el espíritu festivo y la integración comunitaria.

LA PROMO DE 7° | DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 78 “JOSÉ BENITO DE LA BÁRCENA”.

La actividad contó con la participación activa de jóvenes estudiantes, padres y profesionales. Yanina Flores, docente del Centro Educativo de Jóvenes y Adultos del CIC del barrio San José, destacó la importancia de la inclusión y la oportunidad de reinsertarse en el sistema educativo. "Estamos participando en la pintada con un proyecto enfocado en el bienestar integral de los estudiantes". Además, agradeció la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, por acercar la fiesta a Palpalá.

Luis Fernando Martínez, padre de un alumno del Centro de Día "Oscar López" que contiene a jóvenes y adultos con discapacidad, consideró la jornada como positiva e integradora: "qué lindo compartir con mi hijo, ver que los incluyan, acompañar, ayudar, porque a él le gusta dibujar y ahora lo plasmamos aquí", precisó.