“Polémica en el bar” regresó ala ‘tele” abierta

"Volvimos, Ruso. Volvimos", fueron las primeras palabras que dijo Mariano Iúdica apenas cruzó las puertas de su "Polémica en el bar", el histórico programa que vuelve a encabezar en su edición 2025, en un año en el que la creación de Gerardo y Hugo Sofovich celebra sus 62 años de vida. Con momentos de humor, la actualidad política fue central en el debut para agitar a los "polemistas".

Si se trata de regresos, Fredy Villarreal resucitó a Figuretti, personaje con el que ganó enorme popularidad en los años 90 de la mano del "Videomatch" de Marcelo Tinelli, y fue el primero en darle al conductor la bienvenida mientras todavía sonaba el clásico "Café La Humedad" de Cacho Castaña.

En una mesa con mayoría masculina, tuvieron sus ingresos, primero el abogado Carlos Maslatón, luego el actor Nazareno Casero, y unos minutos después el animador Diego Moranzoni con el escritor y cineasta Diego Recalde. Más tarde llegaron el periodista Gabriel Anello, el economista Juan Enrique, seguidos por el periodista Javier Calvo y después, el influencer Emmanuel Danann. La última en ingresar fue Marina Calabró

"Qué lindo que esté Gustavo Sofovich", resaltó Mariano Iúdica, sobre el rol del productor, hijo de Gerardo, en este retorno. Unos segundos después, fueron de lleno a la actualidad. "El lunes negro se pintó de violeta: fuerte respaldo de Trump a Milei", presentó Iúdica el primer tema de debate en la mesa que sirvió para que los integrantes del renovado equipo discutan sobre el respaldo del Tesoro de Estados Unidos al presidente Javier Milei.

Así Iúdica fue presentando diferentes temas que, fiel al estilo del programa, buscó punzar a los participantes de la mesa como al público del prime time de América TV. "El sexo en la Era Milei: el 27% del país es infiel", propusieron, tomando una encuesta de una app de citas especializada en relaciones no monogámicas que arrojó que la crisis económica había sido el motivo por el que muchas personas se habían animado a engañar a sus parejas.

"Polémica: ¿Cuál es la mejor cancha de fútbol argentino?" y "Boca: ¿Otro año sin Copa Libertadores?", fueron otros de los temas, esta vez vinculados al fútbol que se desplegaron en un primer programa en el que también contaron con una participación especial del Mago Sin Dientes.

El humorista e imitador Iván Ramírez tuvo su momento cuando le tocó personificar al primer mandatario, una de sus caracterizaciones populares más celebradas. "¿Piensa que con la baja del dólar y el riesgo país, vuelve a posicionarse para el 2027? , le preguntó Mariano a "Milei". "Digamos, no hay que confiarse. Porque el peronismo es como 'Polémica en el bar'. Su creador ya no está, pero se mantiene vigente y siempre vuelve. íViva la libertad, carajo!", remató el gag, mientras sonaba La Renga.

Cuando llegó el final, hubo tiempo para hacer los agradecimientos de rigor y dedicarle unas palabras a René Bertrand, fallecido en junio de este año, exintegrante del ciclo y director de actores del programa. "Es un lujo estar donde estamos. Un placer y un honor volver a esta pantalla. Yo creo que es un momento extraordinario para el regreso con esta polémica, con los jugadores que tenemos", destacó el animador cuando era medianoche.

"Este programa está dedicado absolutamente con todo mi corazón, y el de todos los que lo hacemos, a la memoria de René Bertrand. Qué Dios los bendiga", concluyó, mientras una foto del actor, a modo de homenaje le daba cierre al estreno.