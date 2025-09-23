El detalle de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras su derrota en el Balón de Oro

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal se encuentra en su etapa más dulce desde su oficialización. En medio de las celebraciones por la gala del Balón de Oro, la cantante rosarina le dedicó unas dulces palabras a su novio tras haber perdido el premio mayor este lunes.

El jugador de 18 años, considerado “la promesa del futbol” y el sucesor de Leo Messi, era uno de los nombres que más resonaban para ganar el Balón de Oro de este año. Sin embargo, perdió contra Ousmane Dembélé, el actual delantero del PSG.

Lejos de mostrarse afectado, el joven publicó fotos del evento y le mandó un grato saludo al ganador de la noche: "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada".

Por su parte, su novia le dedicó unas dulces palabras en modo “consuelo”.

“Mi estrella. Te amooooo”, escribió Nicki Nicole junto a una imagen con su novio.