“Todos Juntos” y una primavera con gran aprendizaje de juventud

Con la dulzura expuesta en cada detalle, las abejas hechas de papel y encanto se lucen en el carruaje de la asociación "Todos Juntos".

Allí, en un jardín florido pasean sus sonrisas sinceras, mostrando la alegría de la llegada de la primavera, la estación más linda en Jujuy. Fue gracias a la inspiración en este pequeño ser que el encuentro, el trabajo en equipo y la habilidad se pusieron en acción desde las manos de los jóvenes que motivados por celebrar un septiembre especial, se animaron a un nuevo desafío.

Y por ello, en este tercer año consecutivo, desfilar por la avenida de los estudiantes jujeños en la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes, no es lo mismo.

CHICO 10 | GONZALO JULIÁN SONRÍE EN UNA NOCHE PRIMAVERAL.

Es que en esta ocasión, por primera vez en su historia este hermoso proyecto entusiasma y abraza todas las emociones ya que es una obra que reúne a los jóvenes, a los adolescentes, a sus familias y a los profesionales; a través de una participación en competencia de manera oficial. "Estamos muy contentos por este año porque los chicos se están luciendo y viviendo una experiencia nueva. Las veces anteriores había sido en la modalidad de invitados o como menciones especiales que agradecemos muchísimo", expresó Camila López Naguil, coordinadora de la asociación "Todos Juntos".

La algarabía juvenil se viene gestando desde el año pasado, mediante el grupo de educación integral donde se encuentran estudiantes que participan en el proyecto y quienes -previamente- solicitaron ser parte de la competencia. "A principios de año fuimos a hablar con Martín Meyer, quien desde el primer momento nos abrió la puerta a esta posibilidad y nos animamos, cumplimos con los requisitos en tiempo y forma, siguiendo el reglamento tal cual lo hace toda institución secundaria", comentó la directiva.

A esta idea de fomentar la inclusión desde la acción y de ir en conjunción al día a día con el proceso; habla de la predisposición plena de los adolescentes de "Todos Juntos". "Quieren y tienen ganas de tener su fiesta como cualquier chico de la misma edad", dijo. Sensaciones que quedaron redactadas en una carta abierta y muy especial a cada integrante del jurado sobre ser medidos con la misma vara de exigencias al igual que cualquier trabajo de otro colegio secundario; sin importar el premio porque la premisa es competir de la manera en que todos son parte.

BELLEZAS JUJEÑAS | MAITENA RODRÍGUEZ -CENTRO- CON REINAS DEPARTAMENTALES.

Desde la elección del diseño, la preciosa colmena y la dedicación en cada abejita todo es -en esencia- una labor de unión que refiere a la metáfora de estos espectaculares insectos como representaciones hechas en papel de cuarenta y cuatro carroceros, veintidós titulares y veintidós suplentes con la alegría de compartir esta época tan inolvidable.

"Dentro del grupo tenemos a los profesionales que son el apoyo técnico, de quienes los chicos aprenden cada vez más", indicó López Naguil quien a viva emoción, reveló que cada carrocero transita intensamente este momento; desde aquél primer día cuando les avisaron que dentro del orden establecido para desfilar, se encontraban en el último lugar. "Lo tomamos como un disfrute enorme, un proyecto integral que deja enseñanzas".

El concepto clave es enfocar al carruaje como una obra interdisciplinaria que deja un montón de saberes nuevos y significativos para la vida de los estudiantes, en el que entran en juego; habilidades sociales, técnicas, motricidad fina y expresión artística, llevados al nivel más sublime.

PROCESO | MANOS A LA OBRA EN EL PASO A PASO PARA LLEGAR AL CARRUAJE.

Así, es que todos desde su lugar o función como carrocero o florista, entregan lo mejor de sí, al igual que los representantes de este año; Maitena Rodríguez, Araceli Vargas y Gabriela Jurado junto al Chico 10, Gonzalo Julián que resaltaron la frase; "No soy todo lo que ves y no ves todo lo que soy" como un lema por el Día del síndrome de Down y en el encuentro nacional que organizaron recientemente.