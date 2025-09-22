Restricciones del tránsito vehicular por la Elección Representante Provincial

Para garantizar la seguridad y el orden, se implementará un operativo de tránsito especial, con cortes parciales, desvíos y control de estacionamiento en los alrededores de Ciudad Cultural. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y seguir las indicaciones de tránsito para evitar inconvenientes.
Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
Curupaití y Av. Bolivia
Curupaití y Zorrilla de San Martín
Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
Curupaití y Félix de Olazábal
Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
Suipacha y Coronel Arias
Ituzaingó y Dr. Vidal
Restricción de estacionamiento
Se prohíbe estacionar en Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, desde las 18 horas.
Desvío del transporte urbano
Los colectivos modificarán su recorrido por Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y Av. Córdoba, para luego retomar el recorrido habitual.
Paradas
Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES)
Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión
Ingreso de vecinos de Alto Padilla
Solo se permitirá con acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio) por Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín.
Estacionamiento en Av. Bolivia
Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.
El operativo abarca ambos eventos, garantizando la seguridad y fluidez del tránsito en Ciudad Cultural y sus alrededores.