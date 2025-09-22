Jujuy hoy elige a su nueva representante

Llegaron hinchadas de distintos puntos de la provincia para alentar su candidata quienes le dieron clima de algarabía. Antes de presentarse las candidatas La Yugular dijo presente con su característico reggae que hizo bailar a todos los presentes.

La fiesta comenzó con una rápida pasada de todas las candidatas para luego dejarle el escenario a la reina saliente Josefina Blanco quien pudo despedirse de todos los jujeños con lágrimas en los ojos de esta etapa.

Posteriormente como es habitual dio inicio a la presentación por región de las candidatas. Las primeras señoritas que coparon la pasarela fue la región quebrada vistiendo majestuosos vestidos con llamativos colores y brillos. Yuliana Morales, representante de Humahuaca fue la encargada de abrir el pasaje.

Luego de la pasada de las 4 representantes de la quebrada se realizó un baile representativo de la zona.

En segundo lugar le tocó a la región Valles, Victoria Zamar de Dr. Manuel Belgrano fue la encargada de abrir la pasarela en esta ocasión. Una vez finalizada la pasada de las representantes de las 4 regiones se realizaron bailes representativos de la zonas jujeñas.

En tercer instancia las representantes de la zona Yungas dijeron presente Catalina Dadah representante del departamento Ledesam fue la encargada de abrir la pista.

Y el cuarto lugar fue para la región Puna Sofía Rosales de Cochinoca inauguró la pasada para esta hermosa región jujeña.

Son 16 jovencitas que brillan en el escenario con la ilusión de convertirse en embajadora de la Provincia de Jujuy quien nos representará el próximo viernes en el estadio "23 de Agosto" en la Elección Nacional de los Estudiantes.

El mejor proyecto social ganador fue de Yuliana Morales de Humahuaca y el mismo titula Taller de Educación Emocional para los estudiantes de Humahuaca.

Fue elegida como embajadora de la Quebrada a la representante de Tumbaya, Yasmín Nogueira.

La embajadora de Los Valles fue elegida Victoria Zamar quien es la representante de Dr. Manuel Belgrano.

La embajadora de Yungas es Catalina Dadah representante del departamento Ledesma.

La jovencita elegida como embajadora de la Puna Jujeña fue María Jesús Cabrera quien es representante del departamento Yavi.