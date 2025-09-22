°
22 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Gran hermano

Nuevo parte médico de Thiago Medina

Daniela Celis contó en sus redes cómo continúa el padre de sus hijas.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 15:59

Thiago Medina sufrió un accidente con su moto y continúa en estado crítico. Tras haber sido operado, su exmujer, la influencer Daniela Celis, compartió un nuevo comunicado para dar detalles sobre su salud.

"El día de hoy, Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión", explicó la exparticipante de Gran Hermano, que tiene dos hijas con Thiago Medina, las gemelas Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024.

"Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos. Se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología", detalló Daniela.

Además, la influencer contó que “hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”.

 

