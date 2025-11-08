Boca - River y un clásico que definirá más que 3 puntos

Boca recibirá hoy a River, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en el que será uno de los Superclásicos más importantes de los últimos años debido a que ambos equipos pelean por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el estadio "Alberto J Armando", más conocido como "La Bombonera", y se podrá ver a través de TNT Sports Premium y Espn Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez y en el VAR estará Héctor Paletta.

Boca llega a este encuentro en un momento donde consiguió una buena regularidad en el Torneo Clausura, ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos. Esto le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda ubicarse primeros en la Zona A con 23 puntos.

Este Superclásico tendrá un valor especial en caso de que el "xeneize" se quede con el triunfo, ya que se asegurará la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde el 2023.

River, por su parte, se encuentra en su peor momento del año, tras caer en siete de sus últimas 10 presentaciones. Esta situación había dejado en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, pero la dirigencia "millonaria" le demostró todo su apoyo renovándole todo el 2026.

Actualmente, el equipo de Núñez está sexto en la Zona B con 21 puntos. En lo que respecta a la tabla anual, está tercero y se encuentra en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, aunque una nueva derrota lo complicaría seriamente ya que podría ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Racing derrotó a Defensa

Racing le ganó 1-0 a Defensa y Justicia, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio “Presidente Perón” de Avellaneda, sin público debido a la sanción que la Aprevide le impuso a Racing por el recibimiento ante Flamengo de Brasil, el colombiano Duvan Vergara marcó el único gol del encuentro a los 40 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escaló al cuarto lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newellºs Old Boys de Rosario en la próxima y última jornada en el estadio Marcelo Bielsa. Además, la “academia” alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una inmejorable chance de meterse en zona de playoffs y ahora deberá ganar en la última jornada, donde recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Florencio Varela, y esperar otros resultados.

Por otra parte, Newell’s logró una victoria clave en su visita al estadio Tomás Adolfo Ducó al imponerse por 2 a 0 sobre Huracán. Luciano Herrera y Carlos González marcaron los tantos del conjunto rosarino, que volvió a sonreír después de seis fechas y dio un paso gigante pensando en la salvación del descenso. El “globo”, por su parte, volvió a decepcionar y se aleja de los puestos de playoffs.

Newell’s queda a la espera de los resultados de Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz para sellar su continuidad en la Liga Profesional. Huracán, por su parte, se mantiene con 19 puntos en la Zona A, ubicándose en el undécimo lugar, todavía con chances matemáticas de meterse en los playoffs, pero deberá visitar a Barracas.