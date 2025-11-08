°
8 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Palpalá

Detenido tras persecución

Descartó una conservadora e intentó fugarse al ver a la Policía.

Sabado, 08 de noviembre de 2025 00:00
SECCIONAL 47°

Un hombre que cuenta con medidas restrictivas fue detenido luego de descartarse una conservadora que transportaba e intentar fugarse al percatarse de la presencia de un móvil policial que patrullaba de manera preventiva.

El episodio se registró ayer alrededor de las 1.30 en la intersección de la avenida La Quiaca y la calle Huacalera del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

En esas circunstancias, el inculpado se percató de la presencia de un móvil policial que recorría el sector, arrojó una conservadora al patio de un domicilio y emprendió la fuga.

Los efectivos persiguieron de inmediato al protagonista y lo redujeron sobre un tramo de la calle Huacalera.

Al momento de ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal cayeron en cuenta que registraba medidas restrictivas, como prohibición de acercamiento, entre otras.

Por tal motivo fue trasladado a la Seccional 47°, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras que la conservadora, cuya pertenencia no pudo justificar, fue secuestrada de manera preventiva.

 

