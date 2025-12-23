Gobierno actualizó escalas de multas para el sector del gas a partir de 2026

El Gobierno actualizó las sanciones económicas aplicables a los incumplimientos en el sector del gas, estableciendo los nuevos montos que regirán para las infracciones cometidas a partir del 1° de enero de 2026.

La medida alcanza tanto a las empresas licenciatarias de transporte y distribución como a los terceros no prestadores, basándose en las variaciones económicas registradas en la industria.

Para los terceros no prestadores, el ajuste se determinó por la evolución del Índice de Precios Internos Mayorista (IPIM), con un incremento del 15,88% que sitúa la multa mínima en $126.013 y la máxima en $126.013.000.

En el caso de las empresas licenciatarias y subdistribuidoras, la actualización fue del 21,60%, fijando un rango sancionatorio que va desde los $154.861 hasta los $154.861.000.

La medida fue comunicada a través de la Resolución 973/2025 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa dispone que, en supuestos de persistencia en el incumplimiento tras una intimación o ante infracciones de grave repercusión social, el monto de la multa para las prestatarias podrá elevarse hasta los $774.605.000.__IP__

El cálculo para las licenciatarias contempló el incremento mensual promedio de las tarifas de los usuarios residenciales y de servicio general, en el marco del proceso de revisión tarifaria vigente.

Esta actualización semestral se realiza conforme a las facultades del ente regulador para adecuar las escalas según las variables económicas de la actividad regulada.