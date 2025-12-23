Cortes programados de agua en Volcán y Tumbaya por trabajos en la Obra Nueva Huajra

Agua Potable de Jujuy informó que, como parte del plan de mejoras de infraestructura en la provincia, se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de agua de red en las localidades de Volcán y Tumbaya.

La medida responde a la necesidad de realizar tareas estratégicas de empalme en la “Obra Nueva Huajra”, un proyecto fundamental para optimizar y reforzar la distribución de agua en la zona. Estos trabajos forman parte de las inversiones que buscan mejorar la eficiencia y la cobertura del servicio a mediano y largo plazo.

El corte se realizará este martes 23 de diciembre, en el horario de 08 a 13. Desde la empresa se recomienda a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada en sus domicilios y tomar las precauciones necesarias hasta que se reestablezca el servicio por completo.

Una vez finalizados los trabajos, el suministro se normalizará progresivamente en ambas localidades. Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden contactar a Agua Potable de Jujuy a través de sus canales oficiales.