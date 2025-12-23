21°
San Pedro de Jujuy
Liga jujeña de Fútbol
María Cash
El Talar
El Carmen
IES Nº11
femicidio de Angelina González
El tiempo en Jujuy
Humahuaca
AGUA POTABLE

Cortes programados de agua en Volcán y Tumbaya por trabajos en la Obra Nueva Huajra

Este martes se suspenderá el suministro de agua potable en ambas localidades para realizar empalmes claves en el sistema de distribución.

Martes, 23 de diciembre de 2025 08:09

Agua Potable de Jujuy informó que, como parte del plan de mejoras de infraestructura en la provincia, se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de agua de red en las localidades de Volcán y Tumbaya.

La medida responde a la necesidad de realizar tareas estratégicas de empalme en la “Obra Nueva Huajra”, un proyecto fundamental para optimizar y reforzar la distribución de agua en la zona. Estos trabajos forman parte de las inversiones que buscan mejorar la eficiencia y la cobertura del servicio a mediano y largo plazo.

El corte se realizará este martes 23 de diciembre, en el horario de 08 a 13. Desde la empresa se recomienda a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada en sus domicilios y tomar las precauciones necesarias hasta que se reestablezca el servicio por completo.

Una vez finalizados los trabajos, el suministro se normalizará progresivamente en ambas localidades. Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden contactar a Agua Potable de Jujuy a través de sus canales oficiales.

