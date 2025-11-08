Perdió el capot, provocó un siniestro vial y se fugó

Una camioneta sufrió el desprendimiento del capot que por poco impacta en un automóvil que logró eludirlo, pero terminó por chocar contra el guardarraíl de una ruta capitalina. Tras el incidente vial, el conductor del rodado de mayor porte escapó y buscan dar con su paradero.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 17 sobre un tramo de la ruta nacional N°9, en sentido norte sur, a la altura de un reconocido supermercado del barrio Coronel Arias de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que el capot de una camioneta marca Volkswagen Saveiro se desprendió y por poco impacta a un automóvil Renault Clio, en el que se desplazaba una mujer de 45 años y su hija de 20.

La automovilista logró eludir el elemento contundente de manera milagrosa, pero al maniobrar perdió el control del rodado y colisionó contra el guardarraíl. Mientras que el conductor de la camioneta protagonista optó por darse a la fuga sin brindar asistencia a las víctimas.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades y efectivos de la Seccional 31° se constituyeron en el lugar, tomaron conocimiento del episodio y dieron intervención al personal del Same.

Los paramédicos asistieron a las víctimas, quienes solo sufrieron contusiones que no revistieron de gravedad, por lo que no fue necesario que sean trasladadas a un hospital.

La conductora damnificada relató el episodio a este matutino y solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del temerario conductor de la camioneta fugitiva que, según indicó, es de color gris.

Por otra parte, personal del departamento de Criminalística realizó las tareas de rigor y secuestró el capot del rodado protagonista.

El ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación solicitó un relevamiento de cámaras del sector para localizar al inculpado. En tanto, la denuncia fue radicada en la Seccional 31° y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.