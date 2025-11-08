Detenido tras forzar puerta de la casa de su expareja

Un hombre que forzaba la puerta de ingreso del domicilio de su expareja fue detenido.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado viernes alrededor de las 23 sobre un tramo de la avenida Antenor Sajama del barrio Malvinas de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un irascible sujeto que forzaba el ingreso al domicilio de su expareja.

De manera inmediata una comisión de efectivos del Grupo Especial Motorizado se constituyó en el lugar y el inculpado, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga pero fue reducido a los pocos metros.

El sujeto de 27 años se encontraba en estado de ebriedad y fue trasladado a la Seccional 32°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la víctima también se presentó en la dependencia y al radicar la denuncia, relató que se encontraba en el domicilio junto a su hijo cuando apareció el inculpado e intentó ingresar por la fuerza, a la vez que vociferaba amenazas.

La damnificada solicitó una medida de prohibición de acercamiento debido a que teme por su integridad física y al de su hijo.