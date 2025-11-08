Cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El dólar se enfriará y la inflación se acelerará en el último tramo del año, según el pronóstico de bancos y consultoras que informan al Banco Central (BCRA) sus proyecciones y se difundió oficialmente este viernes.

Los participantes del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimaron una inflación mensual de 2,2% para octubre, 3 décimas por encima del relevamiento previo.

Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación en torno del 2% mensual, y volvería a caer a partir de diciembre hasta alcanzar 1,6% en abril de 2026. El año próximo la inflación cerraría en 18,7% y volvería a bajar en 2027 hasta 10,6%.

Qué pasará con el dólar

En cuanto al dólar, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.463 para el promedio de noviembre, 36,50 pesos por debajo de la previsión anterior. Para el top 10 de analistas, el tipo de cambio promedio esperado para este mes es $1.475 por dólar. Asimismo, los participantes del REM pronosticaron un dólar a $1.500 en diciembre, con una variación interanual esperada de 47%, o 3,6 puntos porcentuales menos que previamente. Hacia los próximos 12 meses, la estimación es de $1.697 por dólar.

A su vez, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del 2025 el Producto Bruto Interno (PIB) ajustado por estacionalidad se habría reducido un 0,5% respecto del segundo trimestre, con una diferencia de 0,1 punto porcentual favorable respecto a la estimación previa.

Se espera también que la actividad económica vuelva a crecer 0,3% en el cuarto trimestre del año —2 décimas menos que en los análisis anteriores—y luego se aceleraría el salto de la economía a 1% trimestral entre enero y marzo de 2026.

Estimación de crecimiento económico

Los encuestados estimaron que el PIB crecerá 3,9% contra 2024, al igual que el mes anterior.

Las respuestas acerca de desempleo se mantienen en el 7,5% de la Población Económicamente Activa, y se sigue esperando una baja de la tasa hasta el 7,2% en el último trimestre de este año.

En cuanto al comercio exterior de bienes, proyectaron para 2025 que las exportaciones totalicen 84.732 millones de dólares —u$s 1.184 millones más que la encuesta anterior— y las importaciones u$s 76.445 millones -u$s 1.145 millones más que el REM previo-. El superávit comercial anual esperado es de u$s 8.287 millones -u$s 39 millones más que el REM anterior.