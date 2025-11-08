Nuevo mirador en Los Pozuelos

En el marco de la celebración del aniversario de los Parques Nacionales, se llevó a cabo una jornada significativa en el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, ubicado en la provincia de Jujuy. El evento conmemoró la histórica donación de tierras del Perito Francisco P. Moreno.

Durante la jornada, se inauguró oficialmente un nuevo mirador en la zona sureste de la laguna, cerca del sector conocido como Casa de Barco. Esta nueva estructura fue diseñada para ofrecer una vista privilegiada del paisaje y la biodiversidad, mejorando la experiencia de los visitantes cumpliendo con todos los protocolos de estudios previos.

Adicionalmente, se habilitó en el sector de uso público un tótem de carga solar para celulares. Esta herramienta sustentable tiene como objetivo brindar mayor comodidad a los turistas que recorren el monumento natural.

La actividad contó con la presencia del Director Regional Sergio Arias Valdecantos, la Intendenta del área Ing. Carina Rodríguez, la Directora del INTA EEA Abra Pampa, Fabiana Brizio, vecinos y el equipo de trabajo del área protegida.